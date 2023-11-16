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Коттеджи в Municipality of Andros, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Ano Aprovato, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Ano Aprovato, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
€250,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Stenies, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stenies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
€550,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings в Kato Agios Petros, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings
Kato Agios Petros, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из П…
€1,30 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Гаврион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Гаврион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 сп…
€480,000

Параметры недвижимости в Municipality of Andros, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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