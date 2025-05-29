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Квартиры с видом на горы в Municipality of Agia Varvara, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Varvara, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Varvara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 111 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$297,467
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Agia Varvara, Греция

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