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Коттеджи в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 9 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 176 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$571,055
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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