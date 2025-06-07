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Таунхаусы с видом на горы в Polichni Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$336,393
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$276,592
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Polichni Municipal Unit, Греция

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