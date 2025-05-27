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Виллы в Municipal Unit of Tithorea, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Вилла
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…
$626,829
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Вилла в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Вилла
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Расп…
$3,42 млн
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Вилла в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Вилла
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
$284,922
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