  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Таврос
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Тавросе, Греция

Квартира 3 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$404,854
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
