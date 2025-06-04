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Отели в Municipal Unit of Rhodes, Греция

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3 объекта найдено
Отель 10 864 м² в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 10 864 м²
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 209
Площадь 10 864 м²
4* operating hotel with 209 rooms in a land area of 28,685 sq.m., located in Rhodes, between…
$9,31 млн
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Отель 500 м² в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 500 м²
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Очаровательный мини отель расположенный в историческом центре города Родос. Состоит из 11 ст…
$1,79 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 300 м² в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 300 м²
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 26
Количество спален 26
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
$2,31 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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