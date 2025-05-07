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Квартиры с террасой в Municipal Unit of Pefki, Греция

трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция Предлагаются функциональные апар…
$635,802
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Pefki, Греция

с садом
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