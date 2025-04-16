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Жильё в Municipal Unit of Pefki, Греция

квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция Предлагаются функциональные апар…
$635,802
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$271,373
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 155 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
$443,591
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 150 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый этаж с…
$443,591
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат с видом на горы в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на горы
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$568,840
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Pefki, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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