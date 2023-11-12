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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Patras, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 75 кв.м на Западном Пелопоннесе. Недвижимость продается с мебелью.…
€90,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажное здание площадью 390 кв.м в Патре. На первом этаже находится 3 гаража и…
€195,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Площадь 351 м²
Количество этажей 1
Продается пятиэтажное здание с шестью двухкомнатными квартирами, по две квартиры на каждом э…
€400,000
Realting.com
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