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Земельные участки в Municipal Unit of Palairos, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу лакомый кусочек райского уголочка в Ионическом море. Продается земел…
€4,00 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится в за…
€120,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. в центральной Греции. Участок находится в за…
€160,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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