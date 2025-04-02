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Виллы с видом на море в Municipal Unit of Nafpaktos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Nafpaktia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$553,184
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafpaktos, Греция

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