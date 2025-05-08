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Квартиры в Municipal Unit of Larissa, Греция

Лариса
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Larissa, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем эт…
$125,249
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Larissa, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем эт…
$73,062
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Larissa, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 178 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Ч…
$90,729
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Larissa, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 81 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем эт…
$88,718
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Larissa, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем эт…
$93,937
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Larissa

двухкомнатные

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