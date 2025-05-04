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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Kranidi, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$452,608
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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