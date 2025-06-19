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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Korissia, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$97,932
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Korissia, Греция

с видом на горы
Недорогая
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