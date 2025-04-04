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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Kalindi, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Муниципалитет Лагада, Греция
Коттедж 4 комнаты
Муниципалитет Лагада, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$177,436
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kalindi, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов