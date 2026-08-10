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Коттеджи в Municipal Unit of Kalindi, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Zagkliveri, Греция
Коттедж 4 спальни
Zagkliveri, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$377,827
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kalindi, Греция

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