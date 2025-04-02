Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Galaxidi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 10 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Дельфи, Греция
Вилла 10 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Дельфи, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$1,62 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов