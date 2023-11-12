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Продажа офисных помещений в Municipal Unit of Evosmo, Греция

коммерческая недвижимость
16
магазины
3
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3 объекта найдено
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 410 м²
Этаж -1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 410 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
€455,000
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 460 м²
Этаж -1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 460 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
€770,000
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 415 м²
Этаж -1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 415 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
€510,000
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