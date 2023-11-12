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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Evosmo, Греция

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16 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческое помещение 141кв. м.Первый этаж 77 кв. м + Подвал 64 кв. …
€100,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 200 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Район: Евосмос
€220,000
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 410 м²
Этаж -1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 410 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
€455,000
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 460 м²
Этаж -1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 460 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
€770,000
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 415 м²
Этаж -1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 415 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
€510,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое здание площадью 1300 кв.м. расположен в районе Эвосмоса Ано Политиа. …
€950,000
Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 460 м²
Код недвижимости: HPS982 - Купить в Evosmos Nea Politia за 770 000 € для продажи. Это 460 кв…
€770,000
Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 410 м²
Код недвижимости: HPS983 - Магазин на продажу в Evosmos Nea Politia за € 455 000. Это 410 кв…
€455,000
Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 415 м²
Код недвижимости: HPS984 - Магазин для продажи в Evosmos Nea Politia для € 510.000. Это 415 …
€510,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение 90 кв.м. на первом этаже в районе Евосмос
€140,000
Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 4000 м², в районе промышленной зоны Дьявата, в при…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 345 кв.м в центральной части района Evosmos Nea Po…
€350,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены два офисных помещения, каждый из которых площадью 47 кв.м. Офисы распо…
€100,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Данный бизнес сдается в аренду и приносит своему владельцу ежемесячный стабильный доход.Бизн…
€100,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
Данный бизнес сдается в аренду и приносит своему владельцу ежемесячный стабильный доход.Бизн…
€70,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Трехуровневое коммерческое помещение на продажу в районе Евосмос. 80 кв.м. подвал80 кв.м. цо…
€220,000
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