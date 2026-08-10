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Отели в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 000 м² в Lefkada Municipality, Греция
Отель 1 000 м²
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Л…
$3,54 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 020 м² в Lefkada Municipality, Греция
Отель 1 020 м²
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 1 020 м²
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м, который расположен в прекрасном местечке Н…
$2,83 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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