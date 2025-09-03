Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$819,309
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Коттедж 6 комнат в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 6 комнат
Агиос-Константинос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$823,990
Коттедж 3 комнаты в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Агиос-Константинос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$468,176
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Греция

