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Виллы с видом на море в Municipal Unit of Avlis, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
$930,023
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Avlis, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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