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Коттеджи с бассейном в Municipal Unit of Avlis, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$386,185
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Avlis, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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