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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Avlis, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кухни, …
$198,311
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Калохори-Пантихи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Калохори-Пантихи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$114,812
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Avlis, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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