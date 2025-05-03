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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$652,340
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

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