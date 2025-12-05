Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Anthidon
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Municipal Unit of Anthidon, Греция

9 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$417,475
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$1,46 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$702,264
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$702,264
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$4,10 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,67 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$526,698
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
$321,871
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$433,809
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Anthidon, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
