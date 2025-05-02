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Квартиры с видом на горы в Melissia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$296,973
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Melissia Municipal Unit, Греция

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