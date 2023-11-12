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18 объектов найдено
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Отель 24 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Stalida, Греция
24
1 000 м²
1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
€1,40 млн
Рекомендовать
Отель 19 комнат с furnishings
Малия, Греция
19
750 м²
1
Продается отель площадью 750 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€399,000
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Отель 13 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
13
440 м²
1
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
€999,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море
Малия, Греция
1
140 м²
1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость на Крите. Объект был построен в 1995 году, …
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 12 комнат с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
12
499 м²
1
Предлагается к продаже отель в развитой туристической зоне всего в 150 метрах от песчаного п…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Малия, Греция
14
320 м²
1
Предлагается на продажу отель площадью 320 кв.мв курортном поселке на Крите. Отель состоит и…
€1,64 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
1
360 м²
8
Предлогается на продажу коммерческое помешенные 60 кв.м. которое функционирует под магазин и…
€1,03 млн
Рекомендовать
Отель 12 комнат с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
12
470 м²
1
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
€1,30 млн
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stalida, Греция
23
1 300 м²
1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
€1,80 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Stalida, Греция
1
200 м²
1
Продается коммерческая недвижимость площадью 200 кв.м. в туристическом поселке Сталида Иракл…
€315,000
Рекомендовать
Отель 19 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Stalida, Греция
19
500 м²
1
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
€650,000
Рекомендовать
Коммерческая 12 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
12
420 м²
1
Продаеться Комплекс квартир. В наличии имеются 12 квартир площадью 35 кв.м каждая. Квартиры …
€320,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
1
360 м²
1
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы, на горо…
€234,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
1
4 000 м²
1
Продается бизнес площадью 4000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на…
€645,000
Рекомендовать
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
16
500 м²
1
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
€790,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
1
319 м²
1
Предлагается к продаже двухэтажное коммерческое здание в известном туристическом направлении…
€1,000,000
Рекомендовать
Отель 19 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
19
750 м²
1
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Малия, Греция
15
600 м²
1
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
€550,000
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