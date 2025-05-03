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Жильё в Malia Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 36 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$272,912
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 357 м²
Этаж -2/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 357 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из Цокольный э…
$452,757
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается Двухэтажное здание с двумя отдельными апартаментами – Малия, Крит (общая площадь 8…
$148,768
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Malia Municipal Unit, Греция

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