  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Makry Gialos Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 223 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 223 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$569,685
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Параметры недвижимости в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

