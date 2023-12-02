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Жильё в Магула, Греция

дома
7
9 объектов найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы в Магула, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы
Магула, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,40 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Магула, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
€335,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с furnishings в Magoula, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Magoula, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€520,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€137,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Магула, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€190,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
€685,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу квартира в районе Эрэтрия, на острове Евия. Квартира находятся в 100…
€95,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с furnishings в Магула, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
€250,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Магула, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Магула, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
€1,50 млн
в месяц
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Grekodom Development
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