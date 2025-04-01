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Дома в Лутракион, Греция

8 объектов найдено
Особняк 7 комнат в Лутракион, Греция
Особняк 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
- Частный дом 170 кв.м. с панорамным видом на горы - На участке 2 сотки с ухоженным садом с…
$452,462
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Sideris Real Estate
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Вилла 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лутракион, Греция
Вилла 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лутракион, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Вилла 250 кв.м. с изумительным видом на море и горы! - Земельный участок 8000 кв.м. - Ба…
$809,025
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Sideris Real Estate
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Дом 6 комнат в Лутракион, Греция
Дом 6 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Недостроенный индивидуальный дом 200 кв.м в районе Карбунари Лутраки - Жилой район - На …
$378,357
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Sideris Real Estate
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Дом 3 комнаты в Лутраки, Греция
Дом 3 комнаты
Лутраки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
$308,832
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Особняк 7 комнат в Лутракион, Греция
Особняк 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Вилла 266 квм с частком площадью 252квм. На первом этаже 100 кв.м. находится просторная гост…
$269,675
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Sideris Real Estate
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Дом 4 комнаты в Лутракион, Греция
Дом 4 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Центр Лутраки-2 квартиры дуплекс общей площадью 115 кв.м с садом и парковкой - Квартира н…
$216,204
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Sideris Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Лутракион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Продается роскошный мезонет площадью 135 м². - Вид на море - На 3 уровнях - Первый этаж…
$377,545
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Дом 2 комнаты в Лутраки, Греция
Дом 2 комнаты
Лутраки, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается квартира в Лутраки площадью 110 кв.м. на 1-м этаже в трехэтажном доме. Квартира им…
$242,866
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