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Коттеджи в Ливади, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Элассона, Греция
Коттедж 5 комнат
Элассона, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$102,070
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Коттедж 3 комнаты в Ливади, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ливади, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$175,696
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Ливади, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ливади, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной …
$195,571
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Ливади, Греция
Коттедж 1 комната
Ливади, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
В районе Карушадес на продажу выставленно здание площадью 220 кв м. Постройка разделена на 2…
$178,808
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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