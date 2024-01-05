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Лимин-Херсонису
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Отели в Лимин-Херсонису, Греция
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Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
54
1 000 м²
1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€1,65 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 20 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
20
1 150 м²
1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€2,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 11 комнат с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
11
480 м²
1
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
€900,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 30 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koutouloufari, Греция
30
1 400 м²
1
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
€4,00 млн
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Grekodom Development
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Отель 8 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
8
400 м²
1
Предлагается к продаже уникальный мини-бутик-отель в очаровательной традиционной критской де…
€1,05 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 18 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
18
900 м²
1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на лес. Недвижимо…
€820,000
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Grekodom Development
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Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Koutouloufari, Греция
54
2 000 м²
1
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€2,20 млн
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Grekodom Development
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Отель 42 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимин-Херсонису, Греция
42
1 411 м²
1
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
€2,50 млн
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Grekodom Development
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Отель 18 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
18
1 200 м²
1
Продается гостиница площадью 1200 кв.м на Крите. Гостиница расположена на 4 уровнях и состои…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель 12 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимин-Херсонису, Греция
12
350 м²
1
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Цена по запросу
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Отель 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
14
680 м²
1
Продается отель рядом с пляжем в туристическом районеХерсониссос. Отельпостроен на участке п…
€1,80 млн
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