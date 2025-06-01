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Квартиры с видом на горы в Levadia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Livadia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Levadia Municipal Unit, Греция

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