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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Лесбос, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Mesotopos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Mesotopos, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание (паметник архитектуры) на острове Митилини. Объект площадью в…
€325,000
Отель 1 комната с холодильником, с furnishings в Митилини, Греция
Отель 1 комната с холодильником, с furnishings
Митилини, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 170 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу отель оформленный в традиционном греческом стиле Отель расположен на о…
€2,45 млн
Realting.com
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