Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Lavreotiki Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

Лаврион
4
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Лаврион, Греция
Квартира 4 комнаты
Лаврион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$339,428
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Лаврион, Греция
Квартира 3 комнаты
Лаврион, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 83 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$298,462
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти