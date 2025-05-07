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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Лариса, Греция

Tempi Municipality
4
Municipal Unit of Kato Olympos
4
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Неа Месакгала, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа Месакгала, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$173,220
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Лариса, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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