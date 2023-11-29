Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Lamia

Земельные участки в Lamia, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Lamia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Lamia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. в центральной Греции. На территории с возможн…
€95,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти