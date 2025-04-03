Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Lamia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Lamia, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Lamia, Греция
Квартира 3 комнаты
Lamia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
$83,499
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lamia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов