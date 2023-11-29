Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Lamia
  5. Квартиры

Квартиры в Lamia, Греция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lamia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
€80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с furnishings в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Lamia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…
€70,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Lamia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти