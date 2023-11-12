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Земельные участки в Лайина, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лайина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лайина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лайина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лайина, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в западном районе Салоник.Площадь участка составляет 450 кв.м, в…
€65,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kavallari, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kavallari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лайина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лайина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 400 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лайина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лайина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4170 кв.м. в пригороде города Салоники
€1,000,000
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