  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Лакония
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в периферийной единице Лакония, Греция

Municipality of East Mani
4
Municipality of Monemvasia
4
Municipality of Sparta
3
Gytheio Municipal Unit
3
3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of East Mani, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of East Mani, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$772,491
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 1 комната в Municipality of Monemvasia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Monemvasia, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный 1 двухэтажный дв…
$2,93 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Агиа Кириаки, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агиа Кириаки, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$438,915
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
