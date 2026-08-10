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Жилье в периферийной единице Лакония, Греция

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Municipality of East Mani
3
Municipality of Sparta
4
Municipality of Monemvasia
4
12 объектов найдено
Коттедж в Еракион, Греция
Коттедж
Еракион, Греция
Площадь 120 м²
Продается коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Н аходится недалеко от города С…
$177,106
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Коттедж в Municipality of Sparta, Греция
Коттедж
Municipality of Sparta, Греция
Площадь 240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$188,913
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Таунхаус в Municipality of East Mani, Греция
Таунхаус
Municipality of East Mani, Греция
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$306,984
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Grekodom Development
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Метаморфосис, Греция
Квартира 3 спальни
Метаморфосис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Metamorfosis 98 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bat…
$299,499
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Таунхаус в Половица, Греция
Таунхаус
Половица, Греция
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$401,441
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Коттедж в Municipality of Sparta, Греция
Коттедж
Municipality of Sparta, Греция
Площадь 260 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$527,228
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Коттедж 3 спальни в Municipality of East Mani, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of East Mani, Греция
Количество спален 3
Площадь 480 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из 2…
$619,872
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Квартира 3 спальни в Метаморфосис, Греция
Квартира 3 спальни
Метаморфосис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Metamorfosis 110 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Ba…
$320,475
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Дом 8 комнат в Итилон, Греция
Дом 8 комнат
Итилон, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Built in 2007, this beautiful home is located in an idyllic setting above the seaside villag…
$976,130
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Вилла в Spartia, Греция
Вилла
Spartia, Греция
Площадь 146 м²
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон о…
$507,705
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Monemvasia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Monemvasia, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$442,766
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Квартира в Municipality of Monemvasia, Греция
Квартира
Municipality of Monemvasia, Греция
Площадь 600 м²
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мо…
$1,16 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Лакония

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Лакония, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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