  2. Греция
  3. периферийная единица Лакония
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в периферийной единице Лакония, Греция

4 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Sparta, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sparta, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$187,271
Вилла 4 комнаты в Municipality of East Mani, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of East Mani, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$772,491
Коттедж 4 комнаты в Агиа Кириаки, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агиа Кириаки, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$438,915
Ness Wii MarketNess Wii Market
Таунхаус 2 комнаты в Аногея, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Аногея, Греция
Число комнат 2
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$397,950
Типы недвижимости в периферийной единице Лакония

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в периферийной единице Лакония, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
