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Виллы в периферийной единице Лакония, Греция

Municipality of Monemvasia
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6 объектов найдено
Вилла в Еракион, Греция
Вилла
Еракион, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Находится недалеко от города Сп…
$171,004
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Вилла 1 комната в Municipality of Monemvasia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Monemvasia, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный1 двухэтажныйдва одноэт…
$2,61 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Вилла в Municipality of Monemvasia, Греция
Вилла
Municipality of Monemvasia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный1 двухэтажныйдва одноэт…
$2,85 млн
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Вилла в Агиа Кириаки, Греция
Вилла
Агиа Кириаки, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$427,511
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Вилла в Skamnaki, Греция
Вилла
Skamnaki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Подвал состоит из од…
$125,403
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Вилла в Municipality of Sparta, Греция
Вилла
Municipality of Sparta, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$182,405
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Параметры недвижимости в периферийной единице Лакония, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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