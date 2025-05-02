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Квартиры с видом на море в периферийной единице Лакония, Греция

Municipality of Monemvasia
3
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Гефира, Греция
Квартира 1 комната
Гефира, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мо…
$1,02 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Лакония, Греция

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