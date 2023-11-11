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Квартиры в периферийная единица Лакония, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Gefyra, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Gefyra, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€980,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Лакония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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