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Жильё в Кими, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кими, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кими, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
€310,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кими, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кими, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€190,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Паралия Кумис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
€1,60 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Энориа, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Энориа, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
€690,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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